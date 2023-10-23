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11:23, 23 октября 2023Экономика

Аналитики предрекли очередное повышение ключевой ставки

Forbes: руководство ЦБ может поднять ключевую ставку до 14 процентов годовых

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Экономисты предрекли четвертое за три месяца повышение ключевой ставки по итогам следующего заседания совета директоров Центробанка, которое состоится 27 октября. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрошенных экспертов.

В целом аналитики спрогнозировали повышение ставки на один процентный пункт — с 13 до 14 процентов годовых. Подобные ожидания обусловлены растущей инфляцией в стране, темпы которой по итогам сентября заметно ускорились. При этом в «Ренессанс Капитал», «КИТ Финанс», ИК «Регион» и «БКС Форекс» не исключили возможности повышения ключевой ставки до 15 процентов. В этом случае рынок столкнется с более агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ.

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Как ранее уточняли эксперты ЦБ, тенденция ускорения темпов роста потребительских цен в стране наблюдается с лета. В итоге к концу сентября месячная инфляция с учетом сезонной корректировки ускорилась до 14,6 процента, хотя в августе находилась на уровне лишь 9,4 процента.

С середины июля 2023 года размер ключевой ставки вырос на 5,5 процентного пункта. Если в первой половине года показатель держался на уровне 7,5 процента годовых, то во втором месяце лета его подняли до 8,5 процента, в августе — до 12,5 процента, а по итогам сентябрьского заседания совета директоров ЦБ — до нынешних 13 процентов. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце сентября заявляла, что прогноз регулятора на этот год подразумевает как сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне, так и ее повышение.

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      Анатолий Акулов
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