Аналитики предрекли очередное повышение ключевой ставки

Forbes: руководство ЦБ может поднять ключевую ставку до 14 процентов годовых

Экономисты предрекли четвертое за три месяца повышение ключевой ставки по итогам следующего заседания совета директоров Центробанка, которое состоится 27 октября. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрошенных экспертов.

В целом аналитики спрогнозировали повышение ставки на один процентный пункт — с 13 до 14 процентов годовых. Подобные ожидания обусловлены растущей инфляцией в стране, темпы которой по итогам сентября заметно ускорились. При этом в «Ренессанс Капитал», «КИТ Финанс», ИК «Регион» и «БКС Форекс» не исключили возможности повышения ключевой ставки до 15 процентов. В этом случае рынок столкнется с более агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ.

Как ранее уточняли эксперты ЦБ, тенденция ускорения темпов роста потребительских цен в стране наблюдается с лета. В итоге к концу сентября месячная инфляция с учетом сезонной корректировки ускорилась до 14,6 процента, хотя в августе находилась на уровне лишь 9,4 процента.

С середины июля 2023 года размер ключевой ставки вырос на 5,5 процентного пункта. Если в первой половине года показатель держался на уровне 7,5 процента годовых, то во втором месяце лета его подняли до 8,5 процента, в августе — до 12,5 процента, а по итогам сентябрьского заседания совета директоров ЦБ — до нынешних 13 процентов. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце сентября заявляла, что прогноз регулятора на этот год подразумевает как сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне, так и ее повышение.