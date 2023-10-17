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19:22, 17 октября 2023Экономика

В ЦБ допустили инфляцию выше 6-7 процентов к концу года

ЦБ: инфляция в России к концу года может превысить 6-7 процентов

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

К концу 2023 года уровень инфляции в России может превысить прогнозируемые 6-7 процентов при сохранении месячного роста цен вблизи высоких уровней 2021 года в ближайшие месяцы. Об этом сообщается в докладе «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте Центробанка (ЦБ).

Устойчивая тенденция ускорения темпов роста потребительских цен в стране наблюдается с лета. В январе-сентябре базовая инфляция (без учета изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей) в стране составила 4,6 процента и превысила целевой уровень, установленный руководством регулятора на отметке в четыре процента.

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При этом общая инфляция к концу сентября оказалась на уровне шести процентов, хотя в августе находилась в районе 5,2 процента. К 9 октября темпы роста потребительских цен ускорились до 6,3 процента. За последнее время тренд на ускорение инфляции лишь укрепился, уточнили в регуляторе.

«Если месячный рост цен до конца года будет идти близко к высокой траектории 2021 года, инфляция (к концу 2023-го — прим. «Ленты.ру») может превысить текущий прогноз Банка России», — заключили в ЦБ.

13 октября заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что по итогам 2023 года инфляция в стране с большой долей вероятности окажется ближе к верхней границе прогноза в 6-7 процентов. По его словам, ускорение темпов роста потребительских цен будет наблюдаться на протяжении ближайших месяцев. Годовая инфляция начнется замедляться не раньше апреля-июня 2024-го.

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    Анатолий Акулов
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