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12:04, 29 июля 2026 (обновлено: 12:09, 29 июля 2026)Моя страна

Переехавшая в Татарстан немка объяснила свое решение фразой «Россия дарила мне покой»

Немка Мартина Штэммлер-Герузел влюбилась в просторы Татарстана и переехала
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Немецкий специалист по обучению лошадей Мартина Штэммлер-Герузел, переехавшая жить в Татарстан, объяснила свое решение фразой «с самого первого момента Россия дарила мне покой». Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Герузел впервые оказалась в России во время рабочей поездки — приехала для помощи в работе с лошадьми, проданными жителю Татарстана, когда тот был в Германии. Поначалу женщина чувствовала себя неуверенно и даже боялась путешествия в Россию, однако вскоре влюбилась в просторы Татарстана и местных жителей.

Немка стала чаще приезжать в Россию и даже привозила с собой друзей, активно освещая путешествия в соцсетях. Затем она решила окончательно перебраться жить в Татарстан — для этого женщина изучила русский язык в Университете Мюнстера.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Мартине Штэммлер-Герузел.

Ранее американка Лора переехала в Россию и рассказала в своих соцсетях о том, что завидует россиянам в одном щепетильном вопросе. Это касается отношений с едой.

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