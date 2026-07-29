Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:08, 29 июля 2026 (обновлено: 12:31, 29 июля 2026)Наука и техника

Китай заподозрили в передаче Ирану крупной партии оружия

Reuters: Китай может передать Ирану крупную партию ПЗРК через Пакистан
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia

Китай планирует передать Ирану крупную партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) через Пакистан, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Агентство утверждает, что Тегеран может получить от 300 до 400 ПЗРК, включая ракеты QW-12 и FN-16. Поставку оружия, по данным Reuters, планируется начать в ближайшие недели через Пакистан.

В Министерстве иностранных дел Китая сообщения о планах продажи оружия Ирану назвали безосновательными. Аналогичное заявили в Вооруженных силах Пакистана.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее Military Watch Magazine заметил, что Соединенные Штаты восстанавливают и расширяют производство переносных зенитных ракетных комплексов Stinger из-за специальной военной операции и опыта конфликта в Иране.

В июне журнал The National Interest писал, что последние операции США на Ближнем Востоке привели к повышенному расходу зенитных ракет, запасы которых не успевают восполнять.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    После избиения и смерти ученого, награжденного Путиным, задержан бизнесмен и бывший гаишник. Его жена привела свою версию событий
    В Литве нашли туннель из Белоруссии
    Россиян предупредили об эксплуатирующих эмоции мошенниках
    Лавров ответил на амбиции Мерца призывом приготовиться
    В Минобороны раскрыли детали боестолкновения с ВСУ с применением авиации в Черном море
    В России развеяли один из главных автомобильных мифов
    Россиянин порезал забравшегося к нему через балкон соседа
    Зеленский отправил в отставку премьера двумя словами
    В Польше сделали заявление о войне с Россией
    Известный российский бренд начал продавать грязные рубашки и нарвался на гнев покупателей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok