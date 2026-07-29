Китай заподозрили в передаче Ирану крупной партии оружия

Reuters: Китай может передать Ирану крупную партию ПЗРК через Пакистан

Китай планирует передать Ирану крупную партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) через Пакистан, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Агентство утверждает, что Тегеран может получить от 300 до 400 ПЗРК, включая ракеты QW-12 и FN-16. Поставку оружия, по данным Reuters, планируется начать в ближайшие недели через Пакистан.

В Министерстве иностранных дел Китая сообщения о планах продажи оружия Ирану назвали безосновательными. Аналогичное заявили в Вооруженных силах Пакистана.

Ранее Military Watch Magazine заметил, что Соединенные Штаты восстанавливают и расширяют производство переносных зенитных ракетных комплексов Stinger из-за специальной военной операции и опыта конфликта в Иране.

В июне журнал The National Interest писал, что последние операции США на Ближнем Востоке привели к повышенному расходу зенитных ракет, запасы которых не успевают восполнять.