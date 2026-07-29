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12:06, 29 июля 2026 (обновлено: 12:11, 29 июля 2026)Путешествия

Онищенко призвал россиян серьезно готовиться к отпуску в экзотических странах

Онищенко: Перед отпуском в экзотических странах следует проконсультироваться с врачом
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал российских туристов серьезно готовиться к отпуску в экзотических странах. Такой совет он дал соотечественникам в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, перед поездкой следует проконсультироваться с врачом по вопросам хронических заболеваний и адаптации к другому климату. Кроме того, рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в месте отпуска. Онищенко предупредил россиян, что даже обычная местная еда может с непривычки вызывать проблемы с пищеварением.

Ранее академик заявил, что россиянам не стоит выбирать зарубежные страны для летнего отпуска. В частности, он указал на опасность вирусов Эбола в Африке и Марбург в Азии.

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