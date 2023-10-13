В Банке России спрогнозировали инфляцию по итогам года

Зампред ЦБ Заботкин: инфляция в России в 2023 году окажется ближе к 7 %

Инфляция в России, согласно имеющимся сейчас данным, по итогам 2023 года окажется ближе к верхней границе прогноза в 6-7 процентов, озвученного ранее ЦБ. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин.

Текущие темпы роста цен в России, по его словам, находятся на максимуме, причем в начале 2024 года «показатель годовой инфляции продолжит расти», и ситуация начнет разворачиваться только в апреле-июне. В июле инфляция снова может подрасти на фоне запланированного повышения тарифов, в целом же приоритетом Банка России по итогам следующего года является показатель роста цен в четыре процента, объяснил Заботкин.

В последний раз прогноз по инфляции по итогам 2023 года Банк России пересматривал в середине сентября, одновременно с повышением ключевой ставки до 13 процентов. Ожидаемый показатель роста цен тогда подняли с 5-6,5 процента годовых до нынешних 6-7 процентов.

Резкое повышение ключевой ставки, произошедшее месяцем ранее, 15 августа, Центробанк объяснял стремлением вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.