Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:43, 13 октября 2023Экономика

В Банке России спрогнозировали инфляцию по итогам года

Зампред ЦБ Заботкин: инфляция в России в 2023 году окажется ближе к 7 %

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Инфляция в России, согласно имеющимся сейчас данным, по итогам 2023 года окажется ближе к верхней границе прогноза в 6-7 процентов, озвученного ранее ЦБ. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин.

Текущие темпы роста цен в России, по его словам, находятся на максимуме, причем в начале 2024 года «показатель годовой инфляции продолжит расти», и ситуация начнет разворачиваться только в апреле-июне. В июле инфляция снова может подрасти на фоне запланированного повышения тарифов, в целом же приоритетом Банка России по итогам следующего года является показатель роста цен в четыре процента, объяснил Заботкин.

В последний раз прогноз по инфляции по итогам 2023 года Банк России пересматривал в середине сентября, одновременно с повышением ключевой ставки до 13 процентов. Ожидаемый показатель роста цен тогда подняли с 5-6,5 процента годовых до нынешних 6-7 процентов.

Резкое повышение ключевой ставки, произошедшее месяцем ранее, 15 августа, Центробанк объяснял стремлением вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о фактическом выходе Грузии и Украины из СНГ. Почему эти страны не хотят участвовать в Содружестве?

    Москвичам с инвалидностью помогут находить работу по-новому

    Российские военные отразили 46 атак ВСУ за неделю на одном направлении

    Минобороны отчиталось о восьми групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

    Российские войска уничтожили беспилотный катер ВСУ в Черном море

    ВСУ попытались захватить плацдармы на островах Днепра возле Херсона

    «Ручей дерьма» в российском городе попал на видео

    В Госдуме призвали россиянок рожать через два года после школы

    Стало известно об экстренной посадке вылетевшего из Москвы самолета

    В Пентагоне назвали способ добиться стабильного мира на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости