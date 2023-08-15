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11:23, 15 августа 2023Экономика

ЦБ объяснил решение повысить ключевую ставку

Банк России: ключевая ставка повышена для возвращения инфляции к 4 процентам

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Банк России объяснил повышение ключевой ставки на 350 базисных пунктов стремлением вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

В ЦБ пообещали принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, структурной перестройки экономики, а также оценивая реакцию финансовых рынков на внутренние и внешние условия.

14 августа Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России к концу 2023 года не превысит 6,5 процента и окажется выше пяти процентов. Регулятор признал, что в ближайшие месяцы цены будут расти ускоренными темпами, отметив, что, если оценивать последние три месяца в годовом выражении, то товары дорожали со скоростью 7,6 процента.

Решение о повышении ключевой ставки с 8,5 процента до 12 процентов было принято на прошедшем утром 15 августа экстренном заседании совета директоров регулятора. На предыдущем заседании 21 июля ЦБ пошел на первое с сентября 2022 года года изменение ставки, повысив еще на один процентный пункт, до 8,5 процента.

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    Дмитрий Воронин
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