ЦБ объяснил решение повысить ключевую ставку

Банк России: ключевая ставка повышена для возвращения инфляции к 4 процентам

Банк России объяснил повышение ключевой ставки на 350 базисных пунктов стремлением вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

В ЦБ пообещали принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, структурной перестройки экономики, а также оценивая реакцию финансовых рынков на внутренние и внешние условия.

14 августа Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России к концу 2023 года не превысит 6,5 процента и окажется выше пяти процентов. Регулятор признал, что в ближайшие месяцы цены будут расти ускоренными темпами, отметив, что, если оценивать последние три месяца в годовом выражении, то товары дорожали со скоростью 7,6 процента.

Решение о повышении ключевой ставки с 8,5 процента до 12 процентов было принято на прошедшем утром 15 августа экстренном заседании совета директоров регулятора. На предыдущем заседании 21 июля ЦБ пошел на первое с сентября 2022 года года изменение ставки, повысив еще на один процентный пункт, до 8,5 процента.