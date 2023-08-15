Банк России поднял ключевую ставку до 12 процентов

Банк России на внеочередном заседании поднял ключевую ставку до 12 процентов

По итогам внеочередного заседания во вторник, 15 августа, совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Причиной резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) названы риски для ценовой стабильности. Центробанк указал на усиление инфляционного давления — за последние три месяца текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6 процента, а показатель с начала года достиг 4,4 процента. При этом темпы прироста цен ускоряются.

По оценкам регулятора, рост внутреннего спроса превышает возможности экономики, что усугубляет ситуацию и дополнительно давит на курс рубля за счет спроса на импортную продукцию. Если тенденция повышения цен сохранится на имеющихся уровнях, то существует значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году.

На предыдущем заседании 21 июля ЦБ пошел на первое с сентября прошлого года изменение ставки, повысив еще на один процентный пункт, до 8,5 процента. Тогда регулятор не исключил дополнительного ужесточения ДКП на следующих заседаниях.

Менее чем за месяц российская валюта ослабела еще более чем на 10 процентов. В ЦБ указывали, что основной причиной является ослабление экспортных доходов, а также восстановление импорта. Однако в понедельник, 11 августа, помощник президента России Максим Орешкин заявил, что причиной низкого курса рубля является слишком низкая ставка, а крепкая национальная валюта помогает российской экономике.

После объявления о внеочередном заседании рубль стал резко укрепляться. За вечер понедельника и утро вторника российская валюта на фоне неопределенности выросла более чем на пять процентов.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится через месяц, 15 сентября. Решение по ставке, указал регулятор, будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.