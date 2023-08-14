Помощник Путина назвал основную причину ослабления рубля

Орешкин: причина ослабления рубля — мягкая денежно-кредитная политика

Основная причина ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика, Такую причину волатильности национальной валюты назвал помощник президента Максим Орешкин.

По словам помощника Владимира Путина, текущий курс рубля сильно отклонился от фундаментальных уровней, поэтому его ждет нормализация уже в ближайшее время.

«Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — заявил Орешкин.

Кредитная активность в России ускоряется, и особенное опасение вызывает ускорение потребительского кредитования, отметил эксперт. Однако у Центробанка есть все возможности, чтобы нормализовать ситуацию и вернуть ситуацию до устойчивого уровня, подчеркнул Орешкин.

На торгах на Московской бирже в пятницу, 11 августа, курс доллара вырос до 99 рублей впервые с марта 2022 года. Европейская валюта подорожала до 108,7 рубля, также обновив максимумы за указанный период.

В Банке России ранее назвали причиной ослабления рубля динамику импорта и экспорта. По словам зампредседателя регулятора Алексея Заботкина, теория о связанности динамики курса рубля со значительными капитальными операциями не обоснована. Банк России продолжит держаться плавающего валютного курса, так как «он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия». Ослабление рубля не несет рисков для финансовой стабильности для российской экономики, отметил он.