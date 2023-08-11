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18:14, 11 августа 2023Экономика

Банк России оценил риски финстабильности из-за ослабления рубля

Зампред ЦБ Заботкин: рисков финансовой стабильности из-за ослабления рубля нет

Фото: пресс-служба Банка России / РИА Новости

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в связи с ослаблением курса рубля. Об этом заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, его слова приводит РИА Новости.

«Рисков финансовой стабильности в связи с ослаблением курса рубля мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями», — объяснил он.

Регулятор по-прежнему считает, что решающим фактором, который привел к ослаблению рубля, является динамика импорта и экспорта, добавил Заботкин. По его словам, теория о связанности динамики курса рубля со значительными капитальными операциями не обоснована. Банк России продолжит держаться плавающего валютного курса, так как «он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия».

Курс доллара от TradingView

Во время торгов в пятницу, 11 августа, курс доллара побил новый рекорд, превысив уровень в 99 рублей. Американская валюта обновила максимумы за полтора года, в то время как евро преодолел планку в 109 рублей.

По мнению директора по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослава Кабакова, рубль начал слабеть из-за роста импорта и увеличения трат россиян. Продолжающееся ослабление российской валюты эксперт назвал «вполне логичным».

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    Вячеслав Агапов
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