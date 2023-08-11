Раскрыта причина ослабления рубля

Экономист Кабаков: падение курса рубля вызвано возвратом зарубежных товаров в РФ

Рубль начал слабеть из-за роста импорта и увеличения трат россиян. Такое объяснение дал директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В 2022 году рубль существенно укрепился благодаря тому, что россияне перешли к экономии, а импорт резко сократился. В 2023 году зарубежные поставки стали восстанавливаться, а россияне начали увеличивать траты, в том числе на фоне притока товаров. В итоге курс рубля к ведущим мировым валютам перешел от роста к падению. Продолжающееся ослабление российской валюты эксперт назвал «вполне логичным».

Ранее Центробанк (ЦБ) отказался от покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) по бюджетному правилу до конца 2023 года. Как пояснили в регуляторе, эта мера должна помочь снизить волатильность финансовых рынков. Изначально на покупку золота и валюты Минфин планировал направить 40,5 миллиарда рублей, однако план пришлось отменить спустя два дня после начала его реализации из-за резкого обвала рубля.

До этого Bloomberg подсчитал, что с начала 2023 года рубль ослаб к доллару на 24 процента, в результате чего вошел в тройку слабейших валют в мире вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. На тенденцию повлиял ряд факторов, включая рост госрасходов и продолжающийся отток капитала из страны. Утром 11 августа курс доллара поднимался выше 98 рублей, евро — выше 108 рублей.