Центробанк прекратил скупку валюты из-за курса рубля

ЦБ отказался от покупки валюты в ФНБ до конца года из-за ослабления рубля

Банк России прекратит покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 10 августа и до конца года. Об этом регулятор заявил на своем сайте.

Сейчас ЦБ закупает валюту в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила (продажи юаней из ФНБ). «Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в пресс-релизе Банка России.

О том, что покупки валюты для ФНБ возобновятся, Минфин сообщил менее недели назад. Операции по приобретению валюты начались 7 августа. Таким образом, решение Минфина было отменено спустя всего два дня после начала его реализации. Всего на покупку валюты и золота планировалось направить 40,5 миллиарда рублей.

Эксперты утверждали, что после такого решения властей российская валюта потеряет последний источник поддержки. Подтверждая прогноз аналитиков, рубль начал стремительно слабеть и последние дни обновлял антирекорды к основным валютам. 9 августа доллар превысил 97 рублей, а евро — 107 рублей.

Bloomberg подсчитал, что рубль подешевел к доллару на 23 процента с начала года, в результате чего вошел в тройку слабейших валют в мире вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. На рубль давят увеличение государственных расходов, отток капитала из России и резкое падение нефтегазовых доходов.