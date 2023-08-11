ЦБ назвал решающий фактор в ослаблении рубля

ЦБ: решающим фактором в ослаблении рубля является динамика импорта и экспорта

Решающим фактором, который привел к ослаблению рубля, является динамика импорта и экспорта. Такую причину назвал зампред Центробанка Алексей Заботкин, его слова приводит РИА Новости.

При этом регулятор не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом национальной валюты. Также зампред подчеркнул, что по мнению ЦБ, теория о связанности динамики курса рубля со значительными капитальными операциями не обоснована. «Мы по-прежнему придерживаемся режима плавающего валютного курса. Он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия», — добавил Заботкин.

Ранее во время торгов в пятницу, 11 августа, курс доллара побил новый рекорд, достигнув отметки 98,45 рубля: максимум почти за полтора года. Подскочила и стоимость евро, курс поднимался до 108,15 рубля.

По мнению директора по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослава Кабакова, рубль начал слабеть из-за роста импорта и увеличения трат россиян