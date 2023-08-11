Курс доллара установил новый рекорд

Курс доллара достиг максимума почти за полтора года

В ходе торгов на Московской бирже 11 августа курс доллара достиг отметки 98,45 рубля, что стало новым максимумом с марта прошлого года, свидетельствуют данные площадки.

Евро также ранее установил рекорд за почти полтора года, поднявшись до 108,15 рубля. По состоянию на 13:18 обе валюты незначительно скорректировались.

Также приблизился к максимуму, достигнутому 9 августа, китайский юань. Российский фондовый рынок демонстрирует слабую динамику, индекс Мосбиржи находится на уровне закрытия четверга, а индекс РТС падает примерно на процент, что соответствует росту американской валюты.

Ослабление российской валюты началось с середины июня. С того момента доллар и евро подорожали более чем на 15 рублей. С начала текущей недели обе валюты в среднем поднялись на три рубля.

В целях стабилизации курса Центральный банк решил отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, которая была начала за три дня до этого. В дальнейшем экономисты ожидают нового увеличения ключевой ставки ради удержания инфляции.