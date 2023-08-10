Эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки до двухзначного уровня
На ближайшем заседании Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку, прогнозируют эксперты, опрошенные «Известиями». Это необходимо для сдерживания разгоняющейся инфляции.
Рост показателя может быть в диапазоне от 1 до 1,5 процентного пункта. В лучшем случае, допускают аналитики, Центробанк (ЦБ) повысит ставку на 0,5 процентного пункта, однако это маловероятно. При этом к концу года ставка может достичь двухзначного уровня, 10-12 процентов, с текущих 8,5 процента.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер подтвердил, что повышение показателя неизбежно. С заседания ЦБ в июле вводные по ставке продолжили ухудшаться: инфляция ускорилась, а рубль продолжил обесцениваться, потеряв с этого момента почти 7 процентов, отметил он. Кроме того, котировки облигаций федерального займа падают, а ценовой индекс гособлигаций RGBI снижается десятую сессию подряд, достигнув минимума с сентября прошлого года.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что целью ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ является сокращение совокупного спроса и объема импорта, что может стабилизировать курс рубля. С начала года российская валюта подешевела к доллару на 23 процента, на этой неделе рубль продолжает бить новые рекорды и может пробить психологическую отметку в 100 рублей за доллар. На момент написания заметки курс доллара составляет 97,01 рубля, евро — 106,68 рубля.
О том, что ЦБ может поднять ключевую ставку, накануне рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин. Он подчеркнул, что для неизменности ставки должны реализоваться дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.