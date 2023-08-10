Эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки до двухзначного уровня

Эксперты «Известий»: ключевая ставка в РФ может вырасти выше 10% к концу 2023 г.

На ближайшем заседании Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку, прогнозируют эксперты, опрошенные «Известиями». Это необходимо для сдерживания разгоняющейся инфляции.

Рост показателя может быть в диапазоне от 1 до 1,5 процентного пункта. В лучшем случае, допускают аналитики, Центробанк (ЦБ) повысит ставку на 0,5 процентного пункта, однако это маловероятно. При этом к концу года ставка может достичь двухзначного уровня, 10-12 процентов, с текущих 8,5 процента.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер подтвердил, что повышение показателя неизбежно. С заседания ЦБ в июле вводные по ставке продолжили ухудшаться: инфляция ускорилась, а рубль продолжил обесцениваться, потеряв с этого момента почти 7 процентов, отметил он. Кроме того, котировки облигаций федерального займа падают, а ценовой индекс гособлигаций RGBI снижается десятую сессию подряд, достигнув минимума с сентября прошлого года.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что целью ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ является сокращение совокупного спроса и объема импорта, что может стабилизировать курс рубля. С начала года российская валюта подешевела к доллару на 23 процента, на этой неделе рубль продолжает бить новые рекорды и может пробить психологическую отметку в 100 рублей за доллар. На момент написания заметки курс доллара составляет 97,01 рубля, евро — 106,68 рубля.

О том, что ЦБ может поднять ключевую ставку, накануне рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин. Он подчеркнул, что для неизменности ставки должны реализоваться дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.

