Банк России предрек увеличение ключевой ставки к концу года

Зампред ЦБ Заботкин: ключевая ставка в России может увеличиться к концу 2023-го

Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин предрек увеличение ключевой ставки к концу года в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Заботкин, нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года (8,5 процента) допускает то, что ставка останется неизменной. «Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — пояснил он.

Зампред подчеркнул, что для неизменности ставки должны реализоваться дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются. Он отметил, что денежно-кредитная политика регулятора направлена на то, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на целевом уровне 4 процента на долгосрочном горизонте. Поэтому реализуется размер повышения ставки, требуемый для решения этой задачи. «А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более чем одно лишь июльское повышение», — заключил он.

8 августа президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли заявил, что Центральный банк повысил ключевую ставку в ответ на рост цен. Он также обратился к правительству с предложением проработать идеи по этому вопросу.