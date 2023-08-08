Путин объяснил повышение ключевой ставки

Путин: Центробанк повысил ключевую ставку в ответ на разогрев инфляции

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли заявил, что Центральный банк повысил ключевую ставку в ответ на рост цен. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе встречи председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров сказал, что действующая ставка, по его мнению, высокая и создает препятствия для реализации крупных инфраструктурных проектов. «Мы приходим с большими объектами, нам приходится банку платить колоссальные деньги из-за таких условий», — отметил он.

Президент объяснил, что ставка увеличилась в связи с тенденциями, связанными с разогревом инфляции. «И Центральный банк как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом», — сказал Путин. Он также обратился к правительству с предложением проработать идеи по этому вопросу

21 июля на заседании совета директоров Центробанк принял решение поднять ключевую ставку до 8,5 процента, что стало первым с сентября прошлого года изменением денежно-кредитной политики. Регулятор объяснил его повышением проинфляционных рисков. Темпы прироста цен превысили целевой показатель в четыре процента и продолжают увеличиваться, а внутреннее производство не в состоянии удовлетворить возросший спрос, отметили в Центробанке.