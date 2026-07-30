Премьер Польши выступил с прогнозом о конфликте на Украине

Премьер Польши Туск: Следующие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине

Следующие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит агентство PAP.

«Ближайшие 100 дней станут решающими. (...) Мы сделаем все возможное в вопросах, связанных с войной, чтобы Украина получила всю необходимую помощь», — сказал он.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что неизвестный объект нарушил воздушное пространство Польши в ночь на 30 июля. «В 03:40 в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся на запад. Истребитель F-16 был направлен в район для идентификации и перехвата объекта», — говорится в сообщении.

Вскоре Туск заявил, что упавший в Люблинском воеводстве Польши объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что детальное исследование обломков еще не завершено.