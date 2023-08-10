Предсказан эффект от решения ЦБ отказаться от скупки валюты

Экономист Орлова: отказ от покупки валюты ЦБ стабилизирует курс рубля

Центральный банк (ЦБ) решил отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, чтобы стабилизировать курс рубля, заявила в разговоре с «Лентой.ру» главный экономист Альфа банка Наталия Орлова. Она объяснила, почему рынок негативно отреагировал на покупку.

«Это мера, которая стабилизирует ожидание рынка, потому что Россия в последние месяцы сталкивается со снижением экспортной выручки. Как известно, у нас в августе было принято решение, что и на сентябрь распространится ограничение на объем экспорта. Конечно, в таких условиях, если государство, правительство продолжает через Центральный банк покупать валюту, это является фактором, который дестабилизирует настроения рынка. У инвесторов, игроков рынка возникает такое впечатление, что правительство усиливает ослабление курса. Решение не проводить покупки валюты сейчас мне кажется абсолютно в рамках настроения рынка», — сказала она.

На данный момент в свете всей имеющейся у рынка информации, мне кажется, это мера, которая позволит курсу стабилизироваться около текущих уровней Наталия Орлова экономист

Банк России с 10 августа и до конца 2023 года перестал покупать юани по бюджетному правилу. Так ЦБ хочет снизить волатильность финансовых рынков. Курс доллара на торгах 9 августа превысил 98 рублей, евро достиг отметки в 107 рублей.

Согласно бюджетному правилу, Минфин с помощью ЦБ закупает в Фонд национального благосостояния (ФНБ) юани и золото в ситуациях, когда нефтегазовые доходы превышают установленный на месяц базовый уровень. Если доходов недостаточно, то эти средства продают.