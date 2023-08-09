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16:40, 9 августа 2023Экономика

Доллар подорожал до 98 рублей

Курс доллара превысил 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Фото: Vladimir Solomianyi / Unsplash

Курс доллара поднялся до нового максимума, превысив 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных торгов на Мосбирже. Евро приближался к 108 рублям за доллар.

Рубль установил антирекорд к основным валютам уже второй раз за день. Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление российской валюты до психологически важной отметки в 100 рублей за доллар в ближайшее время.

Курс доллара от TradingView

Как подсчитал Bloomberg, с начала года рубль подешевел к доллару на 23 процента, в результате чего вошел в тройку слабейших валют в мире вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. Российская валюта дешевеет на фоне увеличения государственных расходов, оттока капитала из России и резкого падения нефтегазовых доходов.

Укрепление рубля в ближайшее время аналитики считают маловероятным по двум причинам. Во-первых, рост цен на основной экспортный сорт российской нефти Urals перестал влиять на курс национальной валюты. Во-вторых, недавно рубль лишился и другого, последнего источника поддержки в виде регулярных продаж валюты Минфином — с августа власти, напротив, стали закупать валюту в рамках бюджетного правила.

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    Софья Ермакова
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