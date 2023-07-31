Рост цен на российскую нефть перестал поддерживать рубль

«Ъ»: рост цен на Urals перестал поддерживать рубль

За последние пять недель цена основного экспортного сорта российской нефти Urals выросла почти на 30 процентов и приблизилась к 70 долларам за баррель, однако на стоимость рубля такая динамика никакого влияния не оказала, обратил внимание «Коммерсантъ».

Скидка на Urals к эталонному сорту Brent опустилась ниже 15 долларов за баррель — это минимум с 9 марта 2022 года, следует из проанализированных журналистами данных Profinance и Investing.com. Мировые цены на нефть растут на фоне сокращения предложения нефти от крупнейших производителей, в частности, России и Саудовской Аравии, а также в связи с ожиданиями роста спроса со стороны Китая. Дисконт на Urals снижается в первую очередь из-за снижения ставок фрахта, отмечают эксперты.

При этом курс доллара на Мосбирже по итогам торгов 28 июля составил 91,3 рубля, на 70 копеек больше значений четверга и на 38 копеек больше показателей закрытия предыдущей недели. 31 июля стоимость американской валюты и вовсе превысила 92 рубля впервые с 7 июля. Рост цен на Urals перестал поддерживать рубль из-за того, что теперь финансовые спекулянты больше не скупают российскую валюту при росте нефтяных котировок, ожидая увеличения экспорта и притока валюты в страну, объясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Иностранные игроки ушли с рынка, а крупные российские банки находятся под санкциями США и Европы.

Кроме того, подорожание российской нефти не приведет к немедленному притоку валюты в страну — из-за санкций лаг увеличился, добавляет главный аналитик ПСБ Денис Попов. Вместе с тем значительная часть расчетов за российский экспорт теперь ведется в рублях и валютах дружественных стран. Это не позволяет российской валюте укрепиться по следующим причинам. Во-первых, приток долларов и евро ослаб, а во-вторых, — вернуть выручку в «дружественных» валютах в Россию бывает проблематично.

Эксперты ожидают, что по мере усиления притока валюты в страну рубль несколько укрепится, но сильного эффекта ждать не стоит. На рубль продолжат давить сжатие профицита текущего счета платежного баланса России (превышение экспорта над импортом), отток капитала из страны, а также высокий дефицит бюджета и рост импорта, считает Михаил Васильев из Совкомбанка.