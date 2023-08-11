Курс доллара поднялся до 99 рублей впервые с марта 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 11 августа, курс доллара вырос до 99 рублей, что произошло впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Евро подрос до 108,7 рубля, что также стало максимальным значением за указанный период. Также максимума за этот срок достиг китайский юань — 13,67 рубля.

Ранее зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин сообщил, что прекращение закупок валюты в рамках бюджетного правила спустя три дня после его возобновления должно было снизить волатильность курса рубля. Он пообещал, что регулятор не станет отказываться от плавающего курса, который определяется рыночными факторами.