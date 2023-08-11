Центробанк объяснил прекращение скупки валюты

ЦБ: прекращение скупки валюты несет цель предотвратить волатильность рубля

Приостановка Банком России покупки валюты по бюджетному правилу несет цель предотвратить волатильность рубля. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин, его слова приводит пресс-служба регулятора.

Центробанк продолжит придерживаться режима плавающего валютного курса, чтобы экономика страны могла эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия, а регулятор — проводить независимую денежно-кредитную политику, добавил Заботкин. По его словам, решение прекратить скупку валюты не является изменением механизма бюджетного правила, оно лишь перераспределит операции Банка России на внутреннем валютном рынке.

Банк России прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 10 августа и до конца 2023 года. Регулятор несколько дней закупал валюту в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила (продажи юаней из ФНБ).

По словам главного экономиста Альфа банка Наталии Орловой, решение Центробанка должно сделать курс рубля более устойчивым. Такая мера стабилизирует ожидание рынка, потому что Россия в последние месяцы сталкивается со снижением экспортной выручки, а то, что регулятор скупает валюту, дестабилизирует настроения инвесторов.

Во время торгов на Московской бирже 11 августа курс доллара достиг отметки 98,45 рубля, рекордного уровня с марта 2022-го. Одновременно с этим обновил максимумы и евро — он подорожал до 108,15 рубля. Ослабление рубля длится с середины июня, за это время американская и европейская валюты подорожали более чем на 15 рублей. С начала текущей недели обе валюты в среднем поднялись на 3 рубля.