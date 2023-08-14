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20:54, 14 августа 2023Экономика

Центробанк дал прогноз по инфляции к концу года

Центробанк: инфляция в России к концу 2023 года не превысит 6,5 процента
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Инфляция в России к концу 2023 года не превысит 6,5 процента и окажется выше 5 процентов. Такой прогноз на фоне высокой волатильности курса рубля дал Центробанк, передает ТАСС.

Регулятор признает, что в ближайшие месяцы цены будут расти ускоренными темпами, что связано с низкой базой лета прошлого года, но не видит опасности дальнейшего ухудшения ситуации. Если оценивать последние три месяца в годовом выражении, то товары дорожали со скоростью 7,6 процента.

Прогноз в 4 процента на 2024 год сохраняется и дальше. В ЦБ указали, что текущие значения сопоставимы с динамикой цен, которая наблюдалась во второй половине 2021 года на фоне ускоренного роста потребительского спроса.

Основным фактором для роста цен Банк России назвал ослабление курса рубля. В первую очередь процесс отразился на категориях с высокой долей импорта — это фрукты, техника, электроника, автомобили, зарубежный туризм. Также слабый рубль повлиял на увеличение издержек производства по широкому спектру товаров.

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Ранее 14 августа регулятор анонсировал проведение внеочередного заседания совета директоров, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Перед этим курсы доллара и евро обновили максимумы с марта 2022 года — американская валюта поднималась выше 101,5 рубля, а европейская — выше 111 рублей.

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    Платон Щукин
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