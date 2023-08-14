Центробанк дал прогноз по инфляции к концу года

Центробанк: инфляция в России к концу 2023 года не превысит 6,5 процента

Инфляция в России к концу 2023 года не превысит 6,5 процента и окажется выше 5 процентов. Такой прогноз на фоне высокой волатильности курса рубля дал Центробанк, передает ТАСС.

Регулятор признает, что в ближайшие месяцы цены будут расти ускоренными темпами, что связано с низкой базой лета прошлого года, но не видит опасности дальнейшего ухудшения ситуации. Если оценивать последние три месяца в годовом выражении, то товары дорожали со скоростью 7,6 процента.

Прогноз в 4 процента на 2024 год сохраняется и дальше. В ЦБ указали, что текущие значения сопоставимы с динамикой цен, которая наблюдалась во второй половине 2021 года на фоне ускоренного роста потребительского спроса.

Основным фактором для роста цен Банк России назвал ослабление курса рубля. В первую очередь процесс отразился на категориях с высокой долей импорта — это фрукты, техника, электроника, автомобили, зарубежный туризм. Также слабый рубль повлиял на увеличение издержек производства по широкому спектру товаров.

Ранее 14 августа регулятор анонсировал проведение внеочередного заседания совета директоров, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Перед этим курсы доллара и евро обновили максимумы с марта 2022 года — американская валюта поднималась выше 101,5 рубля, а европейская — выше 111 рублей.