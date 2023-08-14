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13:13, 14 августа 2023Экономика

Курс евро поднялся до 111 рублей

Курс евро на Мосбирже вырос до 111 рублей, курс доллара превысил 101,5 рубля

Фото: Lukasz Radziejewski / Unsplash

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 14 августа, рубль продолжил снижение по отношению к основным валютам до минимума с марта 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

Евро по состоянию на 13:10 превышал 111 рублей, а доллар поднимался до 101,64 рубля. С начала торгов обе валюты укрепились более чем на два процента. Юань вплотную подошел к 14 рублям, что также стало новым более чем годовым максимумом.

Курс доллара от TradingView

Центробанк объясняет ослабление курса рубля сокращением экспортной выручки, идущей одновременно с восстановлением импорта, а также по-прежнему не видит угрозы для финансовой стабильности. В качестве одной из мер поддержки национальной валюты регулятор рассматривает подъем ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Вместе с тем помощник президента России Максим Орешкин считает, что основной причиной текущих курсов валюты является ошибочная денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка. По его мнению, низкая ставка сохранялась слишком долго, начать ее повышение надо было раньше.

По оценке финансового аналитика Михаила Беляева, нынешние значения — не предел, а курс доллара, вероятно, может подняться до 110-120 рублей. Он напомнил, что текущие цифры роста ВВП отражают работу военно-промышленного комплекса и освоение бюджетных средств, а вот остальная экономика чувствует себя хуже, и это не может не сказываться на курсе рубля.

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    Платон Щукин
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