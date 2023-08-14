Вероятность роста курса доллара до 120 рублей оценили

Экономист Беляев заявил о возможном росте курса доллара до 120 рублей

Снижение курса рубля по отношению к американской валюте может продолжиться, если в работу российской экономики в ближайшее время не будут внесены изменения. Такую оценку ситуации представил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью «Газете.Ru».

Он отметил, что при условии продолжения Центральным банком денежно-кредитной политики, «направленной на зажим национальной экономики», снижение курса обеспечено. Формально регулятор борется с инфляцией, однако не достиг никаких успехов, так как «у нас инфляция совершенно другого характера и другого порядка», объяснил экономист.

По мнению Беляева, предел курса доллара, вероятно, находится в диапазоне 110-120 рублей, так как «все-таки какая-то экономика присутствует и достаточно прочная». Эксперт не исключил отдельных участков коррекции, при этом в целом будет наблюдаться последовательное снижение курса национальной валюты.

Специалист подчеркнул, что курс валюты — «не отдельная субстанция, а производная от состояния экономики», и он свидетельствует о «достаточно серьезных неполадках». По его словам, формальные цифры роста отражают работу военно-промышленного комплекса и освоение бюджетных средств в национальных проектах, в то время как остальная экономика находится «в застойном положении», что и определяет ослабление рубля.

В ходе торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара превысил 100 рублей. На момент написания материала американская валюта торговалась около отметки 101,04 рубля (плюс 1,62 процента). Курс евро при этом превысил 111 рублей, прибавив 3,33 процента к закрытию предыдущего торгового дня.

С 10 августа Центробанк прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила на фоне резкого ослабления рубля. «Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в пресс-релизе ЦБ. Мера будет действовать до конца 2023 года.