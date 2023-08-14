Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:13, 14 августа 2023Экономика

Курс евро превысил 110 рублей

Курс евро на торгах в понедельник превысил 110 рублей

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Во время торгов в понедельник, 14 августа, курс евро превысил 110 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

На момент открытия Московской биржи евро поднялось до 110,9 рубля. Одновременно растет и доллар: утром в понедельник американская валюта пробила отметку в 100 рублей. Рубль ослаб на 9 процентов с начала августа и на 40 процентов — с начала года. На российскую валюту продолжает давить дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, вызванный сокращением экспортной выручки и восстановлением импорта.

Курс доллара от TradingView

Со своей стороны помощник президента Максим Орешкин указал, что основная причина ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика. По его словам, текущий курс рубля сильно отклонился от фундаментальных уровней, поэтому его ждет нормализация уже в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Курс евро превысил 110 рублей

    В Китае рассказали о контактах Путина и Си Цзиньпина

    Стало известно о готовности новой пушки «Спрут-СДМ-1» к серийному производству

    Balenciaga выпустил килограммовую сумку из латуни за 2,2 миллиона рублей

    Застрявшие в Турции россияне пожаловались на отсутствие кислорода в самолете

    Смолов рассказал об отъезде одноклубника из России после атаки беспилотников

    В WhatsApp появится новая функция конфиденциальности

    В США предложили Украине отказаться от идеи установки контроля над Крымом

    Власти России обеспокоились резким ростом цен на корма для домашних животных

    Боец «Азова» заочно получил пожизненный срок за расстрел военнослужащего ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости