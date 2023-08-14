Курс евро на торгах в понедельник превысил 110 рублей

Во время торгов в понедельник, 14 августа, курс евро превысил 110 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

На момент открытия Московской биржи евро поднялось до 110,9 рубля. Одновременно растет и доллар: утром в понедельник американская валюта пробила отметку в 100 рублей. Рубль ослаб на 9 процентов с начала августа и на 40 процентов — с начала года. На российскую валюту продолжает давить дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, вызванный сокращением экспортной выручки и восстановлением импорта.

Со своей стороны помощник президента Максим Орешкин указал, что основная причина ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика. По его словам, текущий курс рубля сильно отклонился от фундаментальных уровней, поэтому его ждет нормализация уже в ближайшее время.