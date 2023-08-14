Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 14 августа превысил 100 рублей, свидетельствуют данные площадки.

На момент написания материала американская валюта торговалась по 100,5 рубля, а евро вплотную приблизился к 110 рублям. Юань стоил 13,7 рубля.

Рубль ослаб на 9 процентов с начала августа и 40 процентов — с начала года. На российскую валюту продолжает давить дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, вызванный сокращением экспортной выручки и восстановлением импорта, рассказал РБК эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

В ближайшие курс рубля, вероятно, продолжит снижаться из-за кратко- и среднесрочных факторов, в том числе вывода капитала дружественными резидентами, ожидает руководитель аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Он прогнозирует укрепление рубля лишь в четвертом квартале.

С 10 августа Банк России срочно прекратил скупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила на фоне резкого ослабления рубля. Мера будет действовать до конца 2023 года. Тем не менее существенного влияния на курс нацвалюты это не оказало, отметил руководитель отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Не оказывает рублю поддержки и подорожание основного экспортного сорта российской нефти Urals. По мнению руководителя отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгения Линчика, дело в том, что рост цен на сырье переносится в выручку российских экспортеров с некоторым временным лагом. Вайсберг из ИК «Регион» согласен, что через некоторое время подорожавшая нефть все же поднимет курс рубля.

