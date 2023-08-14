ЦБ допустил повышение ключевой ставки из-за курса рубля

В ЦБ не увидели угроз для финансовой стабильности в падении рубля

Центробанк по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности в России в падении курса рубля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Однако там подчеркнули, что решения Банка России в области денежно-кредитной политики будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия ослабления нацвалюты для инфляции. В частности, регулятор может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях.

В ЦБ напомнили, что на курс рубля сейчас давит сокращение экспортной выручки вместе с восстановлением импорта, которое происходит на фоне роста внутреннего спроса. В росте спроса на импорт, в свою очередь, большую роль играет государство.

В ходе торгов 14 августа курс доллара на Мосбирже превысил 101 рубль, евро — 111 рублей. Как отмечают эксперты, поддержку российской валюте не оказывает ни подорожание нефти, ни решение ЦБ о прекращении покупки валюты в рамках бюджетного правила. В ближайшее время курс рубля, вероятно, продолжит снижаться из-за кратко- и среднесрочных факторов, в том числе вывода капитала дружественными резидентами, считают аналитики.