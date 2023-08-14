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17:18, 14 августа 2023Экономика

Банк России проведет экстренное заседание

Банк России 15 августа проведет экстренное заседание по ключевой ставке
СюжетКурс доллара:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Центробанк России объявил о проведении во вторник, 15 августа, внеочередного заседания совета директоров, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Об этом говорится на сайте регулятора.

Опубликовать решение ЦБ намерен в 10:30 по московскому времени. Ключевая ставка является основным элементом денежно-кредитной политики (ДКП). Необходимость в экстренном заседании возникла на фоне неожиданного ослабления рубля. В понедельник, 14 августа, курс доллара превышал уровень 101 рубль, а евро — 111 рублей.

Ранее 14 августа помощник президента России Максим Орешкин заявил, что основной причиной падения курса является неоправданно мягкая ДКП, а сильный рубль выгоден российской экономике.

Курс доллара от TradingView

В свою очередь в Центробанке указывали, что не видят угроз финансовой стабильности страны из-за снижения курса, однако не исключили, что внеочередное заседание возможно в случае возникновения такой опасности. По оценке регулятора, национальная валюта отражает естественную динамику импорта и экспорта, а не находится под воздействием неких спекулятивных факторов.

Финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что курс доллара поднимется до 110–120 рублей. Между тем первая замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что волноваться не о чем, потому что к концу осени курс доллара откатится до 70 рублей.

На последнем заседании совета директоров ЦБ было принято решение повысить ставку на 1 процентный пункт, до 8,5 процента годовых. Такое решение оказало ограниченное влияние на курс, спустя несколько дней ослабление рубля возобновилось.

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    Платон Щукин
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