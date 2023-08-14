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10:25, 14 августа 2023Экономика

Помощник Путина заявил об осложнении перестройки экономики из-за слабого рубля

Помощник Путина Орешкин пообещал нормализацию курса рубля в ближайшее время

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Слабый рубль осложняет перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы россиян. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин в авторской колонке для ТАСС.

Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика, которую проводит регулятор. У Центробанка есть все нужные инструменты, чтобы в ближайшее время нормализовать ситуацию. Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, а для российской экономики необходим сильный рубль, подчеркнул помощник Владимира Путина.

Российская экономика меняет свою структуру быстрее, чем кто-либо прогнозировал. Во втором квартале она выросла на 4,9 процента в годовом выражении. По словам Орешкина, региональные предприятия демонстрируют «позитивные тенденции»: они увеличивают инвестиции в создание новых технологических решений, научных заделов и в обучение кадров. В ближайшие годы это даст значительный положительный системный эффект для экономики, отметил Орешкин.

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В ходе торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара превысил 100 рублей. Евро тем временем преодолел планку в 110 рублей, а юань подорожал до 13,7 рубля. С начала года российская валюта ослабела на 40 процентов. На рубль давит дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением из-за сокращением экспортной выручки и восстановления импорта, объяснил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

10 августа Центробанк решил на полгода прекратить скупку иностранной валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. Причиной такого решения стало резкое ослабление рубля. Однако существенного влияния на курс нацвалюты это не оказало, отметил руководитель отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

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    Вячеслав Агапов
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