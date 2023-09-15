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14:39, 15 сентября 2023Экономика

Центробанк повысил прогноз по инфляции на год

Банк России повысил прогноз по инфляции на год до 6-7 процентов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Вместе с очередным повышением ключевой ставки до 13 процентов годовых Центробанк пересмотрел прогноз по инфляции по итогам 2023 года с 5-6,5 процента годовых до 6-7 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

По оценке на 11 сентября, годовая инфляция выросла до 5,5 процента (4,3 процента в июле, 5,2 процента в августе). Если смотреть только последние три месяца, то с поправкой на сезонность в пересчете на год инфляция выросла до девяти процентов. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4 процента.

В регуляторе отметили, что рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Тем не менее прогноз на 2024 год оставлен на уровне 4 процентов с сохранением его на следующие годы.

Что касается ставки, то ЦБ не исключает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на следующих заседаниях. Очередное состоится 27 октября.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития ожидает по итогам года инфляцию в 7,5 процента, а в 2024-м — 4,5 процента. Такие оценки содержатся в обновленном прогнозе. Его авторы пояснили, что основное влияние на цены окажет упавший рубль, а основной эффект будет заметен к концу года.

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