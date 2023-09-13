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14:03, 13 сентября 2023Экономика

В России повысили прогноз по инфляции

«Ведомости»: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,5 процента
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2023 года инфляция в России составит 7,5 процента, а в 2024-м — 4,5 процента, чтобы к 2025 году прийти к целевым 4 процентам. Такие цифры содержатся в обновленном прогнозе Минэкономразвития, на который ссылаются «Ведомости». В апрельском прогнозе говорилось, что в текущем году рост цен составит 5,3 процента, а в 2024-м — 4 процента.

Как сказано в пояснении к документу, на пересмотр цифр повлияли колебания курса рубля, причем сильнее всего его ослабление отразится на ценах в конце года. Тем менее в дальнейшем, считают авторы прогноза, инфляция стабилизируется.

В ведомстве также полагают, что рост реальных располагаемых доходов по итогам года составит 4,3 процента (3,4 в апреле), а в 2024-м — 2,7 процента (2,6 процента). Реальные зарплаты вырастут на 6,2 процента (5,4 процента) и 2,5 процента (2,8 процента).

При этом для 2025 и 2026 годов прогноз был ухудшен — 2,6 и 2,3 процента против 2,8 и 2,5 процента для реальных зарплат и 2,6 и 2,3 процента против 2,6 и 2,7 процента для реальных располагаемых доходов.

В базовом варианте прогноза курс доллара в 2024 году составит 90,1 рубля, в 2025-м — 91,1 рубля, в 2026-м — 92,3 рубля. В апреле Минэкономразвития ожидали, что по итогам года курс доллара остановится на уровне 76,8 рубля. По состоянию на 13 сентября доллар торгуется в районе 96 рублей.

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    Платон Щукин
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