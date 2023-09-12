Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара на 2024 год

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара выше 90 рублей в 2024 году

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара выше 90 рублей в 2024 году, ожидается, что инфляция на конце следующего года составит 4,5 процента и превысит целевой показатель Центробанка, передает РБК.

Курс доллара составит 90,1 рубля в 2024 году, 91,1 рубля в 2025-м и 92,3 рубля в 2026-м, такие параметры заложены в базовый вариант прогноза социального и макроэкономического развития на следующий год и плановый период 2025-2026 годов.

На основе этого документа составляется проект федерального бюджета, правительство планирует рассмотреть его через неделю.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти марки Brent составит 85 долларов за баррель в 2024 году, 80,2 доллара — в 2025-м и 76,2 доллара в 2026-м.

Кроме того, ведомство повысило прогноз по росту экономики в текущем году до 2,8 процента, в апреле рост ВВП предсказывался на уровне 1,2 процента.

Ранее Центробанк сообщил, что с начала 2023 года реальный эффективный курс рубля упал на 29,9 процента, только за август снижение составило 4,6 процента, в том числе к доллару — на 5,1 процента, а к евро — на 4 процента.

