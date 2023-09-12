Центробанк рассказал о падении реального курса рубля на 30 процентов

Центробанк: с начала года реальный эффективный курс рубля упал на 29,9 процента

С начала 2023 года реальный эффективный курс рубля упал на 29,9 процента, только за август снижение составило 4,6 процента, в том числе к доллару — на 5,1 процента, а к евро — на 4 процента. Такие данные опубликовал Центробанк России.

Динамика реального эффективного курса оценивается через рублевую стоимость валюты ключевых торговых партнеров России с учетом доли этих стран во внешнеторговом обороте и инфляции. Другими словами, чем активнее российские компании торгуют с какой-то страной, тем большее влияние на показатель оказывает курс ее валюты к рублю.

По отношению к доллару курс рубля за те же сроки упал на 35 процентов, по отношению к евро — на 40 процентов, а к юаню — на 33 процента.

Российская валюта устойчиво снижается с середины июня. На максимуме доллар поднимался выше 101 рубля, а евро — выше 111 рублей. После подъема ключевой ставки с 8,5 процента до 12 процентов и угрозы со стороны властей ввести обязательную продажу валюты в середине августа рубль окреп на восемь процентов.

Однако за следующие недели курс вновь приблизился к уровню 100 рублей за доллар, что заставило представителей ЦБ говорить о возможности нового ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября. На этом фоне в понедельник, 11 сентября, и первую половину вторника российская валюта укрепилась на пять процентов, отыграв сентябрьскую динамику. К концу дня почти весь рост за 12 сентября сошел на нет. На закрытии Мосбиржи доллар стоил 94,94 рубля, а евро — 101,96 рубля.