Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:04, 12 сентября 2023Экономика

Центробанк рассказал о падении реального курса рубля на 30 процентов

Центробанк: с начала года реальный эффективный курс рубля упал на 29,9 процента
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

С начала 2023 года реальный эффективный курс рубля упал на 29,9 процента, только за август снижение составило 4,6 процента, в том числе к доллару — на 5,1 процента, а к евро — на 4 процента. Такие данные опубликовал Центробанк России.

Динамика реального эффективного курса оценивается через рублевую стоимость валюты ключевых торговых партнеров России с учетом доли этих стран во внешнеторговом обороте и инфляции. Другими словами, чем активнее российские компании торгуют с какой-то страной, тем большее влияние на показатель оказывает курс ее валюты к рублю.

По отношению к доллару курс рубля за те же сроки упал на 35 процентов, по отношению к евро — на 40 процентов, а к юаню — на 33 процента.

Курс доллара от TradingView

Российская валюта устойчиво снижается с середины июня. На максимуме доллар поднимался выше 101 рубля, а евро — выше 111 рублей. После подъема ключевой ставки с 8,5 процента до 12 процентов и угрозы со стороны властей ввести обязательную продажу валюты в середине августа рубль окреп на восемь процентов.

Однако за следующие недели курс вновь приблизился к уровню 100 рублей за доллар, что заставило представителей ЦБ говорить о возможности нового ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября. На этом фоне в понедельник, 11 сентября, и первую половину вторника российская валюта укрепилась на пять процентов, отыграв сентябрьскую динамику. К концу дня почти весь рост за 12 сентября сошел на нет. На закрытии Мосбиржи доллар стоил 94,94 рубля, а евро — 101,96 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    В США готовят импичмент Джо Байдена. В чем обвиняют президента и каковы шансы отправить его в отставку?

    Осужденные за похищение россиянина члены ОПГ съели том уголовного дела

    В ЕС выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины

    Россиянин полгода избивал 16-летнего сына подруги и получил три года условно

    В ООН отреагировали на критику со стороны Украины

    Мастера назвали самые болезненные места для нанесения татуировок

    Россиянин купил «крепостного» за восемь тысяч рублей и попал под статью

    Apple представила iPhone 15

    Российского следователя арестовали по делу о взятке в биткоинах

    Дерипаска рассказал о сделанном Россией в 2008 году ошибочном выборе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости