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08:17, 12 сентября 2023Экономика

Курс доллара упал ниже 93 рублей

Курс доллара упал ниже 93 рублей впервые с 18 августа

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Рубль резко укрепился в ходе утренних торгов на Мосбирже — курс доллара падал ниже 93 рублей впервые с 18 августа, а евро опускался ниже 100 рублей, свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке доллар слабел до 92,45 рубля (минус 2,6 рубля к уровню предыдущего закрытия торгов), евро — до 99,41 рубля (минус 3 рубля). По состоянию на 07:49 по московскому времени американская валюта торгуется по 93,79 рубля, евро укрепился до 100,53 рубля.

Курс доллара от TradingView

Поддержку рублю сегодня оказали заявления властей, прозвучавшие в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), считают опрошенные «Финам» эксперты. В частности, помощник президента Максим Орешкин пообещал, что пик ослабления рубля уже пройден и в ближайшее время курс стабилизируется.

Кроме того, рубль укрепило начало продаж валюты Банком России и ожиданиями повышения ключевой ставки. «На ближайшем заседании ЦБ, вероятно, повысит ставку на 100-150 базисных пунктов. Регулятор может принять такое решение из-за усилившегося ценового давления, а также роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — считает руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

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    Софья Ермакова
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