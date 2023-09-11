Помощник Путина дал прогноз по курсу рубля

Помощник президента Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден

Пик ослабления рубля пройден, а в ближайшие месяцы на российском рынке даже сформируется избыток валюты, заявил помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума. Его слова приводит ТАСС.

Недавнее падение курса было связано с «довольно серьезным» снижением цен на российскую нефть и восстановлением импорта в Россию на фоне налаживания новых торговых потоков, объяснил помощник Путина. Однако в среднесрочной перспективе стоит ждать притока в страну больших объемов валютной выручки, так как цены на российскую нефть восстановились, прогнозирует он. На этом фоне рубль станет более стабильным.

«Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», — сказал Орешкин. Он добавил, что кабмин совместно с ЦБ разрабатывают пакет мер по сдерживанию оттока капитала из России, часть мер уже начали внедрять.

С начала года рубль ослаб к доллару на 40 процентов. В начале августа российская валюта преодолела отметку в 100 за доллар, что побудило ЦБ резко поднять ключевую ставку до 12 процентов. Кроме того, сразу несколько российских и зарубежных СМИ сообщали о том, что российские власти неформально договорились с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки. В начале сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин выступает за более жесткий валютный контроль в ситуации, однако дискуссия с Центробанком по этому поводу продолжается.

Принятые меры позволили рублю на некоторое время укрепиться до 95-96 за доллар в августе, но в сентябре курс снова стал падать. 6 сентября Банк России заявил, что увеличит продажи валюты на бирже с 14 по 22 сентября в 10 раз. В ходе торгов на Мосбирже 11 сентября доллар опустился ниже 97 рублей, евро снизился до 104 рублей.

Аналитики не ждут серьезного укрепления рубля в ближайшее время. Профессор, один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Липсиц в сентября отметил, что курс доллара может укрепиться до 130 рублей к концу 2023 года. Такой сценарий реализуется, если не произойдет каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

Чтобы избежать подобного развития ситуации, российским властям необходимо оказать административное воздействие на экспортоориентированные отечественные компании для стабильного притока иностранной валюты на российский рынок. Однако сделать это будет затруднительно ввиду международных санкций против финансового сектора экономики, заключил аналитик.