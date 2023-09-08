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15:42, 8 сентября 2023Экономика

Доходы России от продажи нефти и газа упали на 38 процентов

Минфин России сообщил о падении нефтегазовых доходов на 38,2 процента за год

Фото: Jakub Pabis / Unsplash

В период с января по август включительно нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 4 триллиона 836 миллиардов рублей, что на 38,2 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в предварительной оценке исполнения федерального бюджета, опубликованной на сайте Минфина.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 24,2 процента, до 12 155 миллиардов рублей. При этом в министерстве подчеркивают, что крупнейшие из них (оборотные налоги, налог на прибыль) устойчиво превосходят результаты не только 2022-го, но и 2021 года.

Общий объем доходов федерального бюджета составил 16 триллионов 990 миллиардов рублей (минус 3,5 процента по отношению к тому же периоду прошлого года), расходы достигли 19 триллионов 351 миллиарда рублей (плюс 12 процентов). Таким образом, дефицит бюджета за первые восемь месяцев составил 2 триллиона 361 миллиард рублей.

Падение доходов от продажи нефти и газа объясняется в первую очередь высокой базой прошлого года, снижением стоимости основного российского экспортного сорта Urals и сокращением экспорта природного газа. Однако месячная динамика на фоне падения курса рубля вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер.

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Рост ненефтегазовых доходов объясняется, в том числе, увеличением государственных расходов, часть из которых возвращается в виде налогов. Ранее Минфин в материалах по исполнению федерального бюджета указал, что в первой половине 2023 года суммарный объем дебиторской задолженности федеральных органов власти вырос на 41 процент (почти 5,7 триллиона рублей). Основную роль в этом процессе сыграло увеличение долгов по авансам — они выросли на 4,7 триллиона рублей, до 13,98 триллиона. Речь идет о средствах, которые были потрачены, например,
в рамках госзаказа, а теперь по ним должны пройти поставки товаров или выполнение работ.

По итогам августа нефтегазовые доходы России составили 642,7 миллиарда рублей, что на 20,78 процента меньше, чем в июле, несмотря на то что средняя стоимость Urals выросла до 74 долларов за баррель.

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    Платон Щукин
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