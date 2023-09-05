Долги по авансам из федерального бюджета по госконтрактам достигли ₽14 трлн

Российский бюджет столкнулся с рекордным долгом — в первой половине 2023 года суммарный объем дебиторской задолженности федеральных органов власти вырос на 41 процент, или почти на 5,7 триллиона рублей, в результате достигнув 19,4 триллиона, пишет РБК со ссылкой на материалы Минфина по исполнению федерального бюджета.

Дебиторская задолженность бюджета — это деньги, которые должны прийти в бюджет, или результат, который должен поступить в обмен на потраченные государственные средства. Ее рост наблюдается с 2022 года, когда она увеличилась более чем на 30 процентов, до 13,6 триллиона рублей. Такая динамика связана с общим ростом расходов федерального бюджета по направлениям, формирующим дебиторскую задолженность: субсидированию юридических лиц, межбюджетным трансфертам регионам и государственным закупкам, включая в том числе капитальные вложения, заявили журналистам в Минфине.

Существует два вида дебиторской задолженности бюджета — по доходам (в том числе это налоги и страховые взносы, которые начислены, но еще не пришли в бюджет) и по расходам (когда ведомство потратило деньги, например, по госзаказу и ждет поставки товаров или выполнения работ). По итогам первого полугодия основная часть суммарной дебиторской задолженности — около 72 процентов — приходится на расчеты по авансам, которые ведомства выдали поставщикам и подотчетным организациям. Долги по авансам выросли на 4,7 триллиона рублей, до 13,98 триллиона. На 1,75 триллиона рублей выросли авансы на приобретение нефинансовых активов (основных средств, нематериальных активов, запасов).

После начала украинского конфликта и введения санкций в марте 2022 года власти России разрешили выплачивать аванс по госзакупкам в размере до 90 процентов цены контракта (ранее предел был 30 процентов). В 2023 году порог уменьшили до 50 процентов цены. При этом исполнители госконтрактов по капитальному строительству в четырех новых регионах по-прежнему могут получать аванс до 90 процентов.

«Многие называют рост авансирования элементом мобилизационной экономики, и это действительно так. В данный момент в приоритете находится не соблюдение бюджетных процедур, а достигнутый эффект. Это новая идеология, которая крайне редко применялась ранее», — заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он напомнил, что аналогичное отступление от закупочных процедур происходило при финансировании олимпиады в Сочи — власти пытались «любой ценой» достигнуть результата в определенный срок. Эксперт добавил, что рост авансирования чреват риском, что выделенные деньги будут использоваться не по назначению.

В конце августа аналитики предупредили, что резкое внеплановое повышение ключевой ставки до 12 процентов, на которое Центробанк пошел в целях борьбы с инфляцией, приведет к значительным потерям бюджета и бизнеса из-за роста расходов на обслуживание долга. В месяц государство и компании будут вынуждены выплачивать дополнительно по 100-150 миллиардов рублей. Большая часть — 80-100 миллиардов — придется на корпоративные облигации с плавающей купонной ставкой.