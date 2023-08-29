Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?

Moody’s: экономику Китая ждут проблемы под влиянием структурных вызовов

Будущее экономики Китая в ближайшие годы оказывается под вопросом: темпы роста ВВП, по-видимому, снизятся под влиянием структурных вызовов, сообщили в недавнем обзоре специалисты Moody’s Investors Service. Их анализ продолжил серию публикаций других аналитиков, в последнее время ухудшающих свои прогнозы по экономике КНР, и обозревателей, которые подчеркивают, что эпоха быстрого роста подошла к концу. Трудности Китая могут означать неприятности и для других экономик, включая российскую.

По оценкам Moody’s Investors Service, сегодня в Китае возникают проблемы с производительностью труда, а усугубляет ситуацию демография. Население КНР стареет, поскольку рождаемость снижается, а продолжительность жизни растет. Если в 2019 году численность граждан в трудоспособном возрасте составляла 998 миллионов человек, то к 2050 году она, как ожидается, снизится до 767 миллионов.

Прежние драйверы развития экономики исчерпывают потенциал, в том числе один из самых серьезных — быстрая урбанизация, показатель которой в период с 1995-го по 2022 год вырос с 29 процентов до 65.

В то же время избыточные инвестиции в инфраструктуру, высокий уровень задолженности и сравнительно слабый прогресс в реализации экономических реформ уже привели к замедлению роста продуктивности и снижению эффективности капитальных вложений аналитики Moody’s Investors Service

Сегодня все более неопределенными становятся и перспективы экспорта. Производство в стране перестает быть низкозатратным, а геополитическая обстановка давит на торговлю с традиционными важными партнерами — развитыми западными экономиками, которые стремятся снизить свою зависимость от поставок из КНР.

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По мнению Moody’s Investors Service, у Пекина еще есть возможность переориентироваться на другие драйверы роста – в частности, развитие высоких технологий и стимулирование потребления внутри страны. Если правительству удастся реализовать подобный сценарий, то среднегодовой рост в период до конца десятилетия может составить 4,2 процента (что в любом случае хуже допандемийных результатов последних трех десятилетий).

Если же подобной перестройки не произойдет, то традиционные паттерны, такие как активные инвестиции в инфраструктуру и сектор недвижимости, больше не смогут быть столь же эффективны, как в прошлом. Такой сценарий предполагает, что среднегодовой рост ВВП с 2023-го по 2030-й составит 3,5 процента.

«Китайский век» подходит к концу

С тем, что прежние модели бурного развития Китая не работают, согласились в недавнем обзоре обозреватели The Wall Street Journal (WSJ). Многолетние инвестиции в строительство производственных мощностей, дорог и небоскребов превратили экономику страны в одну из крупнейших в мире, однако возможности для продолжения такой политики заканчиваются. Квартиры остаются нераспроданными, окупаемость инвестиций резко сократилась, в некоторых частях Китая простаивают мосты и аэропорты.

К примеру, железнодорожная станция в городе Даньчжоу в провинции Хайнань при строительстве обошлась в 5,5 миллионов долларов — но ее эксплуатация так и не началась из-за слишком низкого спроса, который не позволит отбить затраты на нормальное функционирование. Один из беднейших регионов КНР, Гуйчжоу, может похвастаться почти двумя тысячами мостов и 11 аэропортами, что больше, чем в четырех крупнейших городах страны, — но притом провинция накопила сотни миллиардов долларов долгов.

В нынешних условиях давние амбиции Китая обогнать США едва ли реализуются, считают специалисты. По мнению некоторых экономистов, за несколькими десятилетиями активного роста теперь может последовать затяжная стагнация, завершающая «китайский век» на мировой арене. Ситуация может начать развиваться по сценарию, который в 1990-е пережила Япония, где лопнувший пузырь на рынке недвижимости привел к многолетнему замедлению роста и дефляции.

Китайские застройщики переживают кризис

Китайский сектор недвижимости в последние несколько лет тоже переживает непростые времена: в 2021 году дефолт допустил гигант отрасли, компания Evergrande, сейчас проходящая через реструктуризацию и банкротство. Еще в 2020 году прибыль компании составляла около 1,1 миллиарда долларов по сегодняшнему курсу, но в 2021 и 2022 ее потери уже исчислялись десятками миллиардов долларов, причем данные были опубликованы только летом 2023-го.

80% стоимости потеряли бумаги проблемного гиганта Evergrande в первый день торгов после перерыва

В конце августа компания опубликовала финансовую отчетность за первое полугодие этого года — ее убыток сократился в два раза по сравнению с тем же периодом 2022-го, однако по-прежнему велик и достигает почти 5 миллиардов долларов. 28 августа на торгах на Гонконгской бирже, к которым Evergrande смогла вернуться после долгого перерыва, бумаги застройщика подешевели почти на 80 процентов.

Неприятностей достаточно и у других девелоперов — и эти неприятности уже сказываются на банках. Доля проблемной задолженности в структуре займов представителям отрасли в большинстве банков растет, при том, что на строительный сектор приходится около четверти всех выданных кредитов.

Безработица среди молодежи в Китае бьет рекорды

Параллельно тревогу вызывает ситуация на рынке труда. Рекорды бьет доля безработных среди молодежи: в июне их доля достигла 21,3 процента, что почти вдвое превышает допандемийный уровень. По неформальным оценкам, показатель может быть даже выше, а официальные данные спустя месяц после сообщения о рекорде власти решили и вовсе больше не публиковать.

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Проблемы с трудоустройством молодых связаны с тем, что примерно две трети из тех, кто сегодня сидит без работы, получили высшее образование, — однако в экономике Китая массовой потребности в квалифицированных кадрах не появилось. Соответствующие отрасли вроде IT или финансов сегодня недостаточно развиты. Идти на заводы молодежь притом не хочет – и в результате, по данным китайского министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения, к 2025 году в обрабатывающей промышленности будет пустовать около 30 миллионов рабочих мест.

Подобная ситуация, с одной стороны, усугубляет проблемы, связанные со старением населения, а с другой — дополнительно бьет по потребительскому спросу в стране. Он сейчас и так находится под давлением: граждане не готовы тратить большие суммы и ограничиваются краткосрочными расходами. С одной стороны, они привыкли копить за время пандемии с ее жесткими ограничениями, а с другой — не спешат тратить в условиях низких темпов роста цен. В прошлом месяце в стране зафиксировали даже дефляцию — минус 0,3 процента в годовом исчислении, что послужило дополнительным подтверждением ухудшения ситуации в экономике.

Промышленность растет медленно, экспорт и импорт падают

Сам Пекин в этом году поставил целью добиться 5-процентного роста ВВП, что оказалось ниже ожиданий некоторых аналитиков с учетом довольно скромных темпов прошлого года. Тогда в стране еще действовали жесткие пандемийные ограничения, и экономика выросла только на 3 процента при целевом показателе в 5,5 процента.

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Сейчас многие наблюдатели сомневаются, что Китаю удастся выполнить и сравнительно не амбициозный план этого года. Ключевые показатели по итогам прошлого месяца демонстрируют, что ситуация складывается хуже даже осторожных прогнозов.

Так, промышленность выросла всего на 3,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда в стране были объявлены многочисленные локдауны. Аналитики ожидали притом уровня в 4,4 процента. Темпы роста розничных продаж в июле оказались ниже и прогнозных 3,2 процента, и июньских 3,1 процента. Хуже предварительных оценок оказались и результаты рынков автомобилей, одежды, средств связи, стройматериалов.

Более медленный рост показали также инвестиции в основной капитал (3,4 процента при июньских 3,8 процента и таком же прогнозе), промышленное производство (1,3 процента против 1,5 процента в прошлом месяце), обработка (3,9 процента против 4,8 процента). Упали в июле год к году импорт и экспорт — на 12,4 и 14,5 процентов соответственно.

Фото: Reuters

На фоне сравнительно слабых результатов китайской экономики инвесторы начинают избавляться от ценных бумаг местных компаний, а национальная валюта, юань, чувствует себя все хуже. Падение курса к середине августа вынудило Народный банк Китая пойти на интервенции: по неофициальным данным, по его указанию госбанки начать распродавать доллары и покупать юани, что должно было бы поддержать курс. Однако аналитики отмечают, что такие меры могут иметь только краткосрочное влияние и никак не отменяют фундаментальных причин для ослабления валюты.

Проблемы Китая могут сказаться на России

Специалисты указывают, что проблемы Китая могут обернуться последствиями и для других стран, в частности — России. Более медленный рост экономики приведет к снижению спроса на сырье на глобальном уровне, поскольку страна является одним из ключевых импортеров на ряде рынков включая нефтяной. Ситуация, соответственно, ударит по интересам экспортеров, включая Россию.

Притом, как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, влияние процессов в КНР на Россию в последнее время возросло в силу переориентации внешней торговли Москвы. Товарооборот двух стран в этом году резко вырос, на Китай сегодня приходится больше половины российского экспорта, в основном энергоресурсов.

По данным главного таможенного управления КНР, в прошлом месяце общий импорт нефти в Китае упал на 16 процентов по сравнению с июнем, закупки российской нефти притом сократились месяц к месяцу почти на четверть.

Снижение импорта нефти Китаем в июле могло стать одной из причин ослабления рубля из-за сокращения притока юаней Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Заодно сложности для России могут создать проблемы в строительном секторе Китая: они оказывают давление на всю ту же энергетику, а также металлургию, еще одно важное направление российского экспорта.

Возможные плюсы в китайском кризисе для внешних партнеров страны тоже есть. Дефляционные процессы по цепочке могут оказать давление на глобальный рост цен, что даст возможность мировым центробанкам остановить дальнейший рост ставок и поддержать экономический рост. Такое развитие событий, в свою очередь, может разогнать спрос на энергоносители, сгладив негатив для России как крупного игрока рынка.