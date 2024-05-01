Стало известно об уничтожении двух HIMARS под Купянском российскими войсками

ВС РФ уничтожили две установки HIMARS у села Лелюковка Харьковской области

Российские военнослужащие уничтожили пусковые установки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS у села Лелюковка Харьковской области на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

Стало известно, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» группировки войск «Запад» нанес ракетный удар по позициям ожидания установок. «В результате две установки были уничтожены», — уточнил собеседник агентства.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер увидел признаки того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в крайне тяжелом положении, в заявлении главнокомандующего Александра Сырского. Эксперт выразил мнение, что в дальнейшем последует серия тактических отходов ВСУ на разных участках, что говорит о стратегическом отступлении.