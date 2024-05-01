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23:23, 1 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении двух HIMARS под Купянском российскими войсками

ВС РФ уничтожили две установки HIMARS у села Лелюковка Харьковской области

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российские военнослужащие уничтожили пусковые установки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS у села Лелюковка Харьковской области на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

Стало известно, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» группировки войск «Запад» нанес ракетный удар по позициям ожидания установок. «В результате две установки были уничтожены», — уточнил собеседник агентства.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер увидел признаки того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в крайне тяжелом положении, в заявлении главнокомандующего Александра Сырского. Эксперт выразил мнение, что в дальнейшем последует серия тактических отходов ВСУ на разных участках, что говорит о стратегическом отступлении.

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      Маргарита Пименова
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