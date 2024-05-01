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07:11, 1 мая 2024Мир

В США увидели признаки ужасающего положения ВСУ в заявлении главнокомандующего

Риттер: заявление Сырского об отступлении говорит о тяжелом положении ВСУ

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер увидел признаки того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в крайне тяжелом положении, в заявлении главнокомандующего Александра Сырского. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала Danny Haiphong.

«То, что Сырский начал говорить об отступлении — это нечто новое, это значит, что украинцы больше не могут поддерживать такую линию фронта, им не хватает сил», — сказал эксперт.

Он выразил мнение, что в дальнейшем последует серия тактических отходов ВСУ на разных участках, что говорит о стратегическом отступлении.

Риттер добавил, что нехватка личного состава в рядах украинской армии может привести к невозможности удерживать оборонительные позиции, на которые отступят военные. Экс-разведчик допустил столь масштабный отвод войск, что Россия сможет взять под контроль весь Донбасс.

«Сам факт того, что мы говорим об отступлении, означает ужасающее ухудшение положении Украины», — заключил он.

Ранее главком ВСУ признал отступление украинской армии из населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка близ Авдеевки. Генерал отметил напряженную ситуацию близ Часова Яра, в Запорожской и Херсонской областях и на Купянском направлении.

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      Марина Совина
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