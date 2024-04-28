Сырский признал отступление ВСУ из населенных пунктов близ Авдеевки

Главком ВСУ Сырский: ситуация на фронте обострилась

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал отступление украинской армии из населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка близ Авдеевки, заявив, что ситуация на фронте обострилась. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово», — написал украинский военный.

Помимо этого, он отметил напряженную для украинской армии ситуацию близ Часов Яра, в Запорожской и Херсонской областях и на Купянском направлении.

Ранее Сырский сообщал, что украинские войска всячески пытаются укрепить оборону в Часовом Яре. Он также предположил, что российские военные намерены взять город под контроль к 9 мая.