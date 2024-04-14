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14:22, 14 апреля 2024Россия

Стало известно о попытке украинских войск укрепить оборону Часова Яра

Главком ВСУ Сырский: украинские войска работают над усилением обороны Часова Яра

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские войска пытаются усилить оборону в городе Часов Яр на подконтрольной им части ДНР. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье написал главком ВСУ Александр Сырский.

Ситуация складывается непросто для украинских подразделений, дал понять Сырский. Чтобы обеспечить «адекватное реагирование на действия противника» и укрепить оборону украинских войск, решено усилить действующие бригады боеприпасами, дронами и средствами РЭБ, уточнил главнокомандующий ВСУ.

В субботу, 13 апреля, Сырский заявил о серьезном обострении ситуации в зоне боевых действий в Донбассе. Тогда же ситуацию прокомментировал и советник главы ДНР Игорь Кимаковский: по его словам, Киев направил в Часов Яр дополнительные силы с целью удержания одного из важнейших районов в обороне города.

О том, что ВСУ Украины будут стараться удержать Часов Яр, ранее сообщил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. В случае падения Часова Яра украинским войскам придется маневрировать и отходить назад, заметил спикер.

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      Лилиана Набиуллина
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