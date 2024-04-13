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14:31, 13 апреля 2024Бывший СССР

Полковник объяснил стратегическое значение Часова Яра для России и Украины

Полковник в отставке Матвийчук: ВСУ будут делать попытку удержать Часов Яр

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут делать попытку удержать Часов Яр, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил стратегическое значение населенного пункта для России и Украины.

«Для ВСУ потеря Часова Яра — это, во-первых, имиджевая потеря, во-вторых, это оперативная потеря, так как с падением Часова Яра полностью нарушается устойчивость обороны ВСУ на направлении КраматорскСлавянск. Им придется маневрировать, отводить войска, что не позволит им где-то закрепиться», — сообщил Матвийчук.

По словам полковника в отставке, в случае потери Часова Яра ВСУ придется конечным пунктом обороны организовать Краматорск.

«То есть они напрямую подставляют Краматорск под штурм. Для нас это великолепное условие, которое позволяет перерезать пути логистики ВСУ и напрямую выходить на окраины Краматорска для последующего его штурма», — заключил он.

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Ранее стало известно, что ВСУ стянули дополнительные силы в Часов Яр для удержания микрорайона.

10 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для оставшихся в городе гражданских. Украинские войска оборудовали в населенном пункте много оборонительных сооружений в жилых массивах и частных секторах.

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