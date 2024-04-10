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09:19, 10 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о закрытии выезда из Часова Яра

Кимаковский заявил, что ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для гражданских

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрыли выезд из Часова Яра для оставшихся в городе гражданских. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Перекрыли выезды из города для гражданского населения. Эвакуация оттуда более невозможна», — сказал он и добавил, что украинские войска оборудовали в населенном пункте много оборонительных сооружений в жилых массивах и частных секторах.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль Богдановку, располагающуюся севернее города Часов Яр. Военным РФ потребовалось около недели, чтобы организовать около города плацдарм для ожидающегося штурма. Сообщается, что штурм может начаться, как только «к основному кулаку» стянутся фланги на северо-востоке и юго-западе.

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      Кристина Есикова
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