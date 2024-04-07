У Часова Яра ликвидировали элитный отряд спецназа ВСУ

«МК»: в Киеве забили тревогу после ликвидации элитного отряда ВСУ у Часова Яра

Российские военнослужащие взяли под контроль Богдановку, располагающуюся севернее города Часов Яр. Кроме того, появились сведения о ликвидации элитного подразделения сил спецопераций Украины. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

Бойцам РФ потребовалось около недели, чтобы организовать около Часова Яра плацдарм для ожидающегося штурма. Сообщается, что штурм может начаться, как только «к основному кулаку» стянутся фланги на северо-востоке и юго-западе. Военные корреспонденты тем временем заявили об активной работе артиллерии и авиации, ослабляющих противника.

Помимо этого, под удар российских планирующих авиабомб попал элитный отряд спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как утверждается в материале, некоторые из уничтоженных бойцов были награждены лично президентом страны Владимиром Зеленским. Спикер группировки «Хортица» Назар Волошин признал, что применение Россией планирующих бомб поставило под угрозу стратегические высоты вокруг города. О тяжелой ситуации у Часова Яра также заявил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как указывается в публикации, украинские военные оказывают сопротивление российским бойцам, но «удерживать город долго не смогут». Проблема заключается не только в дефиците техники и снарядов, но и в низком «морально-психологическом состоянии солдат».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские войска могут взять город Часов Яр. Он добавил, что взятие населенного пункта может быть трудным, но когда военнослужащие РФ пробьют оборону, обвал произойдет быстро. По словам эксперта, ВСУ будет сложно перебрасывать силы на данный участок фронта.