Десантники ВС России прорвали оборону ВСУ и вышли на окраины Часова Яра

Бойцы 98-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) Российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой народной республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Продолжая наступление от Артемовска, передовые подразделения 98-й ивановской дивизии ВДВ с боями прорвали линии обороны врага под Часовым Яром и подошли к окраинам города», — говорится в публикации. Отмечается, что десантники из 11-й бригады ВДВ также подходят к городу с юга.

В ВСУ усомнились в способности удержать город

Часов Яр ждет судьба Авдеевки и Артемовска, указал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин. По его словам, украинским войскам не удастся удержать город, если Российская армия перекроет пути снабжения подразделений ВСУ. При этом, признал офицер, такой вариант развития событий неизбежен на фоне отчетов о проблемах с украинскими оборонными рубежами. «Меня это не очень тешит», — резюмировал военный.

Офицер бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Владимир Черняк согласился, что для ВСУ нет никаких положительных прогнозов по ситуации в районе Часова Яра. Он подчеркнул, что ВС России подошли достаточно близко к Часову Яру и активно применяют корректируемые авиабомбы по украинским позициям.

Настоящий ад Владимир Черняк офицер бригады «Рубеж» ВСУ

Черняк допустил отход ВСУ из населенного пункта Ивановское восточнее Часова Яра, но только при условии сохранения боеспособности солдат.

Взятие Часова Яра сочли переломным моментом СВО

Взятие Часова Яра станет переломным моментом битвы за Донбасс. Такое мнение «Ленте.ру» высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. По его словам, после перехода города под контроль российских войск появится выход на Краматорск и Славянск с последующим освобождением всей Донецкой области.

Он указал, что Краматорск стал украинским центром Донецкой области с мощными заводами, где ремонтируется тяжелая техника и готовится оружие. Его захват будет означать, что битва за Донбасс закончена.

Это будет означать, что Украина проиграла Донбасс. Поэтому Часов Яр — это переломный момент в битве за Донбасс Олег Глазунов военный эксперт

Впрочем, говорить о взятии Часова Яра в ближайшие дни не следует. Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко объяснил, что ВСУ превратили центр населенного пункта в сплошной укрепрайон. «В центре населенного пункта Часов Яр не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях», — сказал он.

Марочко добавил, что украинские военные оборудовали склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали в подвальных помещениях административных зданий. Кроме того, в спальных районах населенного пункта находятся артиллерийские и зенитные системы, отметил он. Ситуация осложняется тем, что в городе до сих пор остаются мирные жители.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что этот населенный пункт стал важным центром логистики и обороны для украинских военных. «Это был логистический центр. Когда мы освобождали Артемовск и другие населенные пункты на этом направлении, ВСУ перебрасывали через Часов Яр и оружие, и технику, и живую силу», — отметил Дандыкин. Он добавил, что ВСУ «держатся зубами» за этот узел.