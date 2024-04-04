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05:00, 4 апреля 2024Бывший СССР

Назван переломный момент СВО в битве за Донбасс

Эксперт Глазунов: взятие Часова Яра станет переломным моментом битвы за Донбасс

Фото: РИА Новости

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что взятие города Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) станет переломным моментом битвы за Донбасс. О грядущих изменения в зоне конфликта на Украине Глазунов рассказал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что Вооруженным силам (ВС) России осталось около 500 метров до выхода к границам Часов Яра. Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра», — рассказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Если мы возьмем Часов Яр, то мы получим выход на Краматорск и Славянск, а там уже будет и освобождение всей Донецкой области. Краматорск вместо Донецка стал украинским центром Донецкой области. Захват такого областного центра будет означать, что битва за Донбасс закончена. Славянск и Краматорск — это ключевые города Донецкой области. Это города с мощными заводами, где ремонтируется тяжелая техника и готовится оружие», — объяснил Глазунов.

Это будет означать, что Украина проиграла Донбасс. Поэтому Часов Яр — это переломный момент в битве за Донбасс

Олег Глазуноввоенный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

2 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что после того, как российская армия взяла под огневой контроль дороги, ведущие в город Часов Яр, он начал терять стратегическое значение для ВСУ. Он назвал это большой проблемой для Украины, так как населенный пункт является логистическим хабом, включающим в себя склады, укрепрайон и обеспечение.

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      Кирилл Садовский
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