Депутат Водолацкий: ВС России осталось 500 метров до выхода к границам Часов Яра

Вооруженным силам (ВС) России осталось около 500 метров до выхода к границам Часов Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом завяил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.

«Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра», — сказал Водолацкий.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил стратегическое значение Часова Яра для ВСУ. По его словам, это один из узлов логистики и обороны, за которые Украина «держится зубами». Через Часов Яр ВСУ перебрасывали оружие, технику и живую силу, когда Россия брала под контроль Артемовск.

Впоследствии советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что после того, как Российская армия взяла под огневой контроль дороги, ведущие в город Часов Яр, он начал терять стратегическое значение для ВСУ. Он назвал это большой проблемой для Украины, так как населенный пункт является логистическим хабом, включающим в себя склады, укрепрайон и обеспечение.